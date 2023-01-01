На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в праздничные дни ограничат движение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург в праздничные дни будет ограничено движение транспорта, об этом сообщили в Уралуправтодоре. Они связаны с ремонтными работами, проводимыми на территории Свердловской области.

Так, на 200 км трассы производится ремонт путепровода через железнодорожные пути и на данном участке организовано реверсивное движение.

На участке 218-220 км на проезжей части проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

В связи с ремонтом моста через р. Тюш (218 км) движение организовано по объезду, ограничение скорости на нём 20 км/ч.

На 231 км производится ремонт моста через р. Пут, поэтому здесь организовано реверсивное движение.

На участке 240 - 241 км производятся дорожные работы. Движение осуществляется по временному объезду. На участке ремонта действует ограничение скорости 50 км/ч!

Еще работы ведутся на проезжей части в районе 280 км трассы, движение здесь осуществляется по временному объезду. Действует ограничение скорости 50 км/ч.

Работы проходят на отрезке длиной более 100 км (с 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска) и продлятся до 2024 года.

Водителям рекомендуется в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее. При возможности использовать альтернативные пути объезда, железнодорожный транспорт, либо отказаться от поездки на личном автомобиле.

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