Алёна Бронникова Более 50% мужчин в Пермском крае работают в опасных или вредных условиях труда Всего в тяжёлых и опасных работах задействовано 42,6% сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба предприятия

Большинство мужчин в Пермском крае работают на предприятиях, связанных с вредными или опасными условиями труда. К Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля, Пермьстат опубликовал данные за 2022 год по распределению работников в этой сфере.

Доля населения, которая трудится в опасных или вредных условиях, в общей численности работников организаций составляет 42,6%, при этом среди мужчин доля достигает 51,3%, а среди женщин — 26,5%. Всего в работах с опасными и тяжёлыми условиями труда задействовано почти 118 тыс. человек, из них большую часть составляют мужчины — 78,1%.

По видам деятельности большинство трудящихся в особых условиях связаны с добычей полезных ископаемых — 57,6%, с обрабатывающим производством — 49,4% и строительством — 44,1%. Опасным и вредным трудом также занимаются работники в сфере сельского, лесного хозяйства и охоты — 39,6%, с этим же показателем — водоснабжения, обеспечения электроэнергией и газом — 37,2%, транспортировки и хранения — 28,7%.

Согласно российскому законодательству, работодатель обязан компенсировать труд работника в повышенном размере заработной платы. По информации Пермьстата, за прошлый год всем сотрудникам был компенсирован медицинский осмотр, в повышенном размере зарплаты получили 93,4%, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск использовали 55,2%, досрочное назначение страховой пенсии по старости выплатили 47,7%. В среднем фактические расходы на человека составили 13,4 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.