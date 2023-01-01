«Национальная лотерея» разыскивает выигравшего миллион жителя Пермского края Вероятно, победитель может проживать в Кунгурском округе Поделиться Твитнуть

«Национальная лотерея» ищет жителя Пермского края, который в 2023 году в праздничном тираже флагманской лотереи «Мечталлион» выиграл от 1 млн руб., но так и не обратился за выигрышем.

Так как выигрышный билет не был привязан к номеру телефона, то остаётся только ждать, что счастливчик самостоятельно свяжется с «Национальной лотереей», пояснили в пресс-службе организации.

Известно, что билет был куплен в отделении Почты России в п. Шадейка Кунгурского округа (ул. Советская, 1) 11 февраля 2023 года.

«Если кто-то подарил вам лотерейный билет или вы сами купили и забыли, найдите его и проверьте. Возможно, именно вы стали миллионером и ещё не знаете об этом», — отметили в пресс-службе.

В Лотерее напомнили, что обратиться за выигрышем можно в течение 7 месяцев с момента объявления итогов розыгрыша. Например, победители новогоднего розыгрыша должны предъявить счастливый билет не позднее 31 июля 2023 года.

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