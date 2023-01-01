Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 28 апреля по 5 мая Поделиться Твитнуть

28 апреля в 14:00 в Доме писателя (ул. Сибирская, 30) в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт благотворительный показ музыкально-интерактивной сказки «Путешествие Камушки» (0+) – о народах, которые населяют Пермский край, об их традициях, ярких праздниках и песнях.

28 апреля в 15:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация книги Сергея Полонского «9 великих битв 1941-1945 гг.» (16+). В книге в хронологическом порядке при помощи карт, таблиц, военных фотографий описаны 9 главных сражений Великой Отечественной войны: начиная от нападения немецких войск на СССР 22 июня 1941 г. до капитуляции Германии 9 мая и капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.

28 апреля в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Музыка для князя Эстерхази» (6+). В исполнении музыкантов Пермского театра оперы и балета Евгения Синицына (виола да гамба), Дилявера Менаметова (виолон) и Светланы Батуриной (альт) прозвучат произведения композиторов XVIII века Андреаса Лидла, Франца Хаммера и Йозефа Гайдна.

28 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят постановку театра Globe «Буря» (16+). Самая фантастическая пьеса Шекспира, где всего за четыре часа герои успеют пережить невероятные приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу.

28 апреля в 19:00 в Доме писателя (ул. Сибирская, 30) в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкальную программу «Романтика романса» (6+) ансамбля «РОМЭН», посвящённую популярным и старинным, русским и цыганским романсам.

29 апреля в 14:00 и 19:00, а также 30 апреля в 12:00 и 18:00 на сцене Театра-Театра зрителей ждёт спектакль «Алиsа» (6+) Красноярского ТЮЗа. Это первый визуальный спектакль Красноярского театра юного зрителя, поставленный режиссёром и художником Даниилом Ахмедовым и принёсший Красноярскому ТЮЗу национальную премию «Золотая маска» – специальный приз «За лучший образец спектакля-феерии». «Алиsа» – пластический, визуальный спектакль, фантазия по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье», в которой соединяются черты театра и цирка: завораживающие образы мира сказок и снов с удивительными полётами героини над зрительным залом сменяют игры с гигантскими шарами и весёлые репризы Траляля и Труляля.

Спекталь "Алиса"

Театр-Театр

29 апреля в 16:00 в Доме Смышляева пройдёт вечер камерной музыки «Антология русской музыки. Зачарованное царство Николая Черепнина» (12+).

29 апреля в 16:00 в колонном зале ПГИК пройдёт концерт учащихся Центральной детской школы искусств (0+).

29 апреля в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт кураторская экскурсия Арсения Сергеева (16+) по выставке «Андрей Красулин. Начала» (6+).

29 и 30 апреля в 18:00 в концертном зале ДДЮТ (ул. Сибирская, 27а) в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт спектакль «Малахитовая шкатулка» (6+) студенческого театра «Камерата».

29 апреля в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт «Весенний концерт» (16+) группы Split.

29 апреля в 19:00 в ДК им. Солдатова Пермский губернский оркестр исполнит программу «Станцуем!» (6+), посвящённую Международному дню танца.

До 29 апреля в ПДНТ «Губерния» проходит форум-лаборатория инклюзивных театральных методик «ВЕРБА-team» (0+). Лаборатория станет местом обсуждения театральных и арт-методик, которые можно использовать в социокультурной реабилитации детей и взрослых с особенностями развития. В программе – лекции, тренинги и мастер-классы. Также в рамках форума зрители увидят три инклюзивных спектакля с участием особых актёров: 28 апреля в 20:00 пройдёт показ спектакля «Когда я проснулся» (12+) (реж. В. Баграмов, Театр.doc, Москва). 29 апреля в 16:00 зрителей ждёт спектакль «Каждый день» (16+) (реж. Е. Аксёнова, интегрированный театр-студия «Круг II») и в 18:00 – спектакль «Я просто пытаюсь быть» (16+). Все спектакли доступны для зрителей с особенностями зрения и слуха – сопровождаются переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием. Каждый спектакль будет транслироваться в группе Пермского дома народного творчества «Губерния» ВКонтакте.

Дом народного творчества «Губерния»

30 апреля с 12:30 до 17:30 на Перми II можно будет увидеть «Эшелон Победы» (0+). Эшелон будет состоять из солдатских вагонов-теплушек, офицерского вагона, аптеки-перевязочной, вагона-санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни, вагона-электростанции. Будет организован и «вагон памяти» с фотогалереями участников войны. Во главе будет раритетный паровоз. Все желающие смогут зайти внутрь вагонов, послушать экскурсовода, сделать фото. Также все пришедшие смогут увидеть образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67.

30 апреля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят грустную сказку о неразделённой любви от Джона Ноймайера «Русалочка» (12+). Спектакль, сотканный из символов, метафор и аллюзий - одна из самых романтических работ знаменитого хореографа и одна из самых пластически интересных.

«Русалочка» Джона Ноймайера / фото: perm.theatrehd.com

1 мая с 12:00 в Пермском зоопарке стартует праздник «Мир! Труд! Май!» (0+). В 12:00 посетители увидят, как выдры Шнур и Матильда ловят рыбу и резвятся в бассейне, в 13:00 белые медведи Милка и Сэрику впервые в этом году отправятся «на рыбалку» и продемонстрируют навыки ловли живого карпа и плавания. Гостям зоопарка в течение дня также покажут кормления тигрицы Афины и японских макак, лангуров и колобусов. Кроме того, можно будет поболеть за южноафриканских тараканов, которые устроят спринтерскую гонку, и послушать выступление оркестра кадетской роты им. Татищева.

2 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль театра Globe «Мера за меру» (16+).

3 мая в 18:00 в Доме Смышляева состоится вечер фортепианной музыки «Шопен» (12+). Исполнитель – Ольга Мошкарова.

3 мая в 19:00 в киноцентре «Премьер» в рамках проекта «Понимаем кино» пройдёт лекция «Кто такой Ари Астер?» (18+). Приглашённый лектор, кинокритик Теа Ткебучава подробно расскажет о творческом методе Ари Астера, его экспериментах с жанром хоррора, а также обсудит визуальную изобретательность и сновидческую природу его картин.

3 мая в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт «Саломея» (16+). Зальцбургский спектакль 2018 года стал настоящей сенсацией во многом благодаря исполнительнице главной партии Асмик Григорян и Венскому филармоническому оркестру под управлением Франца Вельзера-Мёста. А режиссёр и художник Ромео Кастеллуччи завораживает слушателей тайнами своей эстетски-психоаналитической трактовки этого декадентского сгустка страсти и пророчества.

"Саломея" режиссёра Ромео Кастеллуччи / фото: perm.theatrehd.com

4 мая в 15:00 в Органном концертном зале квартет «Каравай» выступит с программой «Музы на войне» (6+).

4 мая в 18:30 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт оркестра Hyperion Ensemble (Италия – Аргентина) и вечер аргентинского танго (12+).

4 мая в 19:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт концерт бардовской песни «Наконец-то настала пора» (12+).

5 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского зрителей ждёт концертное исполнение оперы «Тоска» (6+). Исполнители: Вероника Джиоева, Борис Рудак, Владислав Сулимский и другие.

5 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Ильи Бешевли (6+) в сопровождении струнного квинтета. Пианист исполнит свои лучшие сочинения, а также поведает об истории их создания и образах, заложенных в его музыку.

5 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль Владимира Панкова «Старый дом» (16+). В главных ролях: Елена Яковлева, Елена Шанина, Павел Акимкин и др.

До 27 мая в Пермской арт-резиденции работает выставка трёх театральных художников: Александра Казначеева, Владимира Смелкова и Юрия Лапшина. В проекте «Театральный роман» (6+) каждый мастер рассказывает свою историю о театре – искусстве, навсегда определившем их творческий путь.

Театральный роман Ю. Лапшин

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 28 июня в галерее «Марис-Арт» работает последняя из четырёх выставок про Пермь «Пермь. Про город» (0+) проекта «Огни на Каме». В экспозиции представлена живопись, на которой пермяки увидят разные уголки города, архитектурные памятники и знакомые места для прогулок.

Ежедневно на YouTube-канале Московской филармонии можно посмотреть концерт Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР (6+).

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