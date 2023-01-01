Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 28 апреля по 5 мая
28 апреля в 14:00 в Доме писателя (ул. Сибирская, 30) в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт благотворительный показ музыкально-интерактивной сказки «Путешествие Камушки» (0+) – о народах, которые населяют Пермский край, об их традициях, ярких праздниках и песнях.
28 апреля в 15:00 в Пермской краевой
библиотеке им. Горького пройдёт
презентация книги Сергея Полонского «9 великих битв 1941-1945 гг.» (16+). В
книге в хронологическом порядке при помощи карт, таблиц, военных фотографий
описаны 9 главных сражений Великой Отечественной войны: начиная от нападения
немецких войск на СССР 22 июня 1941 г. до капитуляции Германии 9 мая и
капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.
28 апреля в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Музыка для князя Эстерхази»
(6+). В исполнении музыкантов Пермского театра оперы и балета Евгения Синицына
(виола да гамба), Дилявера Менаметова (виолон) и Светланы Батуриной (альт)
прозвучат произведения композиторов XVIII века Андреаса Лидла, Франца Хаммера и
Йозефа Гайдна.
28 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк
Планета» в рамках проекта TheatreHD
зрители увидят постановку театра Globe «Буря» (16+). Самая фантастическая пьеса
Шекспира, где всего за четыре часа герои успеют пережить невероятные
приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию,
отомстят обидчикам и получат свободу.
28 апреля в 19:00 в Доме писателя (ул. Сибирская, 30) в рамках Фестиваля пермского искусства зрители увидят музыкальную программу «Романтика романса»
(6+) ансамбля «РОМЭН», посвящённую популярным и старинным, русским и цыганским
романсам.
29 апреля в 14:00 и 19:00, а также 30
апреля в 12:00 и 18:00 на сцене Театра-Театра зрителей ждёт спектакль «Алиsа» (6+) Красноярского ТЮЗа. Это первый
визуальный спектакль Красноярского театра юного зрителя, поставленный
режиссёром и художником Даниилом Ахмедовым и принёсший Красноярскому ТЮЗу национальную премию «Золотая маска» – специальный приз «За лучший образец
спектакля-феерии». «Алиsа» – пластический, визуальный спектакль, фантазия по
мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье», в
которой соединяются черты театра и цирка: завораживающие образы мира сказок и снов
с удивительными полётами героини над зрительным залом сменяют игры с
гигантскими шарами и весёлые репризы Траляля и Труляля.
29 апреля в 16:00 в Доме Смышляева пройдёт вечер камерной музыки «Антология
русской музыки. Зачарованное царство Николая Черепнина» (12+).
29 апреля в 16:00 в колонном зале ПГИК пройдёт концерт учащихся Центральной детской
школы искусств (0+).
29 апреля в 17:00 в музее современного
искусства PERMM пройдёт кураторская
экскурсия Арсения Сергеева (16+) по выставке «Андрей Красулин. Начала» (6+).
29 и 30 апреля в 18:00 в концертном зале
ДДЮТ (ул. Сибирская, 27а) в рамках
Фестиваля пермского искусства пройдёт спектакль «Малахитовая
шкатулка» (6+) студенческого театра «Камерата».
29 апреля в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт «Весенний концерт» (16+) группы
Split.
29 апреля в 19:00 в ДК им. Солдатова Пермский губернский оркестр исполнит
программу «Станцуем!» (6+), посвящённую Международному дню танца.
До 29 апреля в ПДНТ «Губерния» проходит форум-лаборатория инклюзивных
театральных методик «ВЕРБА-team» (0+). Лаборатория станет местом обсуждения
театральных и арт-методик, которые можно использовать в социокультурной
реабилитации детей и взрослых с особенностями развития. В программе – лекции,
тренинги и мастер-классы. Также в рамках форума зрители увидят три инклюзивных
спектакля с участием особых актёров: 28 апреля в 20:00 пройдёт показ спектакля «Когда я проснулся»
(12+) (реж. В. Баграмов, Театр.doc, Москва). 29 апреля в 16:00 зрителей ждёт
спектакль «Каждый
день» (16+) (реж. Е. Аксёнова, интегрированный театр-студия «Круг II») и в
18:00 – спектакль «Я
просто пытаюсь быть» (16+). Все
спектакли доступны для зрителей с особенностями зрения и слуха – сопровождаются
переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием. Каждый спектакль будет
транслироваться в группе Пермского дома
народного творчества «Губерния» ВКонтакте.
30 апреля с 12:30 до 17:30 на Перми II можно будет увидеть
«Эшелон Победы» (0+). Эшелон будет состоять из солдатских
вагонов-теплушек, офицерского вагона, аптеки-перевязочной,
вагона-санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни, вагона-электростанции. Будет
организован и «вагон памяти» с фотогалереями участников войны. Во главе будет
раритетный паровоз. Все желающие смогут зайти внутрь вагонов, послушать
экскурсовода, сделать фото. Также все пришедшие смогут увидеть образцы
исторической военной техники: танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку
«Катюша», автомобиль ГАЗ-67.
30 апреля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк
Семья» в рамках проекта TheatreHD
зрители увидят грустную сказку о неразделённой любви от Джона Ноймайера
«Русалочка» (12+). Спектакль, сотканный из символов, метафор и аллюзий - одна
из самых романтических работ знаменитого хореографа и одна из самых пластически
интересных.
1 мая с 12:00 в Пермском зоопарке стартует праздник «Мир! Труд! Май!» (0+). В
12:00 посетители увидят, как выдры Шнур и Матильда ловят рыбу и резвятся в
бассейне, в 13:00 белые медведи Милка и Сэрику впервые в этом году отправятся
«на рыбалку» и продемонстрируют навыки ловли живого карпа и плавания. Гостям
зоопарка в течение дня также покажут кормления тигрицы Афины и японских макак,
лангуров и колобусов. Кроме того, можно будет поболеть за южноафриканских
тараканов, которые устроят спринтерскую гонку, и послушать выступление оркестра
кадетской роты им. Татищева.
2 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк
Семья» в рамках проекта TheatreHD
зрители увидят спектакль театра Globe «Мера за меру» (16+).
3 мая в 18:00 в Доме Смышляева состоится вечер фортепианной музыки «Шопен»
(12+). Исполнитель – Ольга Мошкарова.
3 мая в 19:00 в киноцентре «Премьер» в рамках проекта «Понимаем кино» пройдёт
лекция «Кто
такой Ари Астер?» (18+). Приглашённый лектор, кинокритик Теа Ткебучава
подробно расскажет о творческом методе Ари Астера, его экспериментах с жанром
хоррора, а также обсудит визуальную изобретательность и сновидческую природу
его картин.
3 мая в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт
«Саломея» (16+). Зальцбургский спектакль 2018 года стал настоящей сенсацией во
многом благодаря исполнительнице главной партии Асмик Григорян и Венскому
филармоническому оркестру под управлением Франца Вельзера-Мёста. А режиссёр и
художник Ромео Кастеллуччи завораживает слушателей тайнами своей
эстетски-психоаналитической трактовки этого декадентского сгустка страсти и
пророчества.
4 мая в 15:00 в Органном концертном зале квартет «Каравай» выступит с программой «Музы
на войне» (6+).
4 мая в 18:30 в частной филармонии «Триумф»
состоится концерт оркестра Hyperion
Ensemble (Италия – Аргентина) и вечер аргентинского танго (12+).
4 мая в 19:00 в Пермской краевой библиотеке
им. Горького пройдёт концерт
бардовской песни «Наконец-то настала пора» (12+).
5 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и
балета им. Чайковского зрителей ждёт
концертное исполнение оперы «Тоска» (6+). Исполнители: Вероника Джиоева, Борис
Рудак, Владислав Сулимский и другие.
5 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Ильи Бешевли (6+) в
сопровождении струнного квинтета. Пианист исполнит свои лучшие сочинения, а
также поведает об истории их создания и образах, заложенных в его музыку.
5 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк
Планета» в рамках проекта TheatreHD
зрители увидят спектакль Владимира Панкова «Старый дом» (16+). В главных ролях:
Елена Яковлева, Елена Шанина, Павел Акимкин и др.
До 27 мая в Пермской арт-резиденции работает выставка трёх театральных
художников: Александра Казначеева, Владимира Смелкова и Юрия Лапшина. В проекте
«Театральный роман» (6+) каждый мастер рассказывает свою историю о театре –
искусстве, навсегда определившем их творческий путь.
До 28 июня в галерее «Марис-Арт» работает последняя из четырёх выставок про
Пермь «Пермь. Про город» (0+) проекта «Огни на Каме». В экспозиции представлена
живопись, на которой пермяки увидят
разные уголки города, архитектурные памятники и знакомые места для прогулок.
Ежедневно на YouTube-канале Московской
филармонии можно посмотреть концерт
Musica sacra nova.
Духовная музыка из бывшего СССР (6+).
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