Алёна Бронникова В Прикамье мать и дочь похитили у пенсионерки почти миллион рублей на покрытие своих долгов Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Жительницы Барды украли 900 тыс. руб. с банковской карты 75-летней пенсионерки. Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию. Следствие районного отдела МВД возбудило уголовное дело по пп. «в" и "г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«Полицейские установили, что к совершению преступления причастны 33-летняя местная жительница и её 50-летняя мать. Молодая женщина в январе этого года в течение нескольких дней ухаживала за потерпевшей на платной основе. За это время она успела узнать, что на банковском счёте подопечной имеется крупная сумма», — сообщает пресс-служба ведомства.

Молодая женщина решила присвоить себе эти деньги, но у неё заболели дети. Поэтому она предложила сделать это своей матери, у которой имелись большие долги. Та согласилась, пришла к пенсионерке под видом социального работника, проникла в квартиру и незаметно забрала её сотовый телефон.

Затем вместе с дочерью они установили на этот телефон приложение онлайн-банка дочери и обратились за помощью к своей знакомой о предоставлении возможности пользоваться кредитными картами. Деньги удалось перевести на карту ребёнка знакомой, обналичить и раздать долги. Остаток в 156 тыс. руб. они потратили на свои нужды.

Преступницы находятся под подпиской о невыезде. Следствие по этому делу продолжается.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о мошенниках, выманивавших обманом деньги у пенсионеров. В начале апреля в Соликамске был задержан курьер аферистов, укравших более 1,7 млн руб. у семи пожилых людей Пермского края.

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