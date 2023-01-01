Алёна Бронникова Власти Перми планируют потратить на фуршеты 4,5 млн рублей Подрядчика выберут в мае Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Администрация Перми ищет подрядчика по организации обслуживания общественного питания в рамках проведения мероприятий. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Срок окончания подачи заявок — 11 мая, начальная цена контракта — 4,5 млн руб. Окончание оказания услуг — до 31 декабря 2025 года. Источник финансирования — бюджет Перми.

Согласно документам, исполнитель должен будет обеспечить поставку блюд, оформление столов и обслуживание участников событий по заявкам мэрии во время визитов делегаций, заседаний, конференций, официальных приёмов с участием главы Перми и др. Количество участников может быть от 5 до 1000 человек. Количество официантов рассчитывается из формата мероприятий. Так, во время буфетного обслуживания, фуршетов и кофе-брейков на 10 персон нужен один сотрудник подрядчика, а на обеды и ужины — один на 5 гостей.

В меню включены мучные кулинарные и кондитерские изделия, блюда из мяса, птицы и рыбы, канапе, салаты, супы и напитки. Например, шашлычки из тигровых креветок в сырном кляре, рулет из рыбы с крабом и креветками, ассорти из куриного рулета с говяжьим языком, свининой и грибной икрой, фаршированные курицей шампиньоны. Кроме того, в списке блюд есть торт с декоративным или художественным анимационным оформлением.

Зимой мэрия проводила конкурс на изготовление 30 сувенирных позолоченных ручек. Победителем стал подрядчик из Челябинской области.

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