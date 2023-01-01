Пермские пожарные этой ночью спасли десять человек
Людей выводили из горящего здания при помощи спасательных устройств
Сообщение о пожаре в многоквартирном частично расселённом жилом доме в Перми поступило в ГУ МЧС РФ по Прикамью 28 апреля в 00.41, сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что пожар вспыхнул в одном из подъездов под лестничной клеткой.
Сотрудниками звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств были спасены десять жильцов, в том числе двое детей. Всего в тушении пожара принимали участие 13 человек, привлекались три единицы техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.