Пермское УФАС: В Кудымкаре нарочно ограничили конкуренцию между перевозчиками Возбуждено антимонопольное дело Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермском крае администрация Кудымкара при организации пассажирских перевозок по восьми муниципальным автобусным маршрутам проигнорировала требование законодательства об обязательном наличии соответствующих конкурентных процедур при проведении конкурса на заключение контрактов с перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В ведомстве пояснили, что при проведении конкурса власти муниципалитета нарочно указали единственный способ подачи заявки — по конкретному адресу в Кудымкаре вплоть до номера кабинета, а должны были руководствоваться Законом о контрактной системе, который предусматривает подачу заявок на доступной всем электронной площадке.

Специальное ограничение количества претендентов, желающих принять участие в торгах, привело к тому, что по двум из восьми маршрутов заявился единственный участник.

Пермское УФАС усмотрело в действиях администрации Кудымкара признаки нарушения Закона о защите конкуренции и возбудило антимонопольное дело. Рассмотрение дела назначено на 11 мая.

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