Алёна Бронникова Пермские предприятия стали вкладывать больше денег в охрану окружающей среды В прошлом году расходы выросли на 16,1% по сравнению с 2021 годом Поделиться Твитнуть

Фото с сайта Природа города Перми, prirodaperm.ru

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в 2022 году зафиксирован рост затрат местных предприятий и организаций на природоохранные мероприятия на 16,1% к предыдущему периоду. Данные об этом приводит Пермьстат.

Текущие затраты, связанные с защитой окружающей среды, в 2022 году составили всего 14,1 млрд руб. Больше четверти от этой суммы составила оплата услуг природоохранного назначения — 28,5%. Большая часть средств пошла на сбор и очистку сточных вод — 6,3 млрд руб., на обращение с отходами — 5,1 млрд руб. Затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата составили 2,2 млрд руб. В среднем это почти на 18% выше, чем в 2021 году.

Исследования Пермьстата показали, что основной объём расходов зафиксирован на предприятиях обрабатывающих производств — 9,2 млрд руб. (64,8%) от общего их объёма. Организации, занимающиеся водоснабжением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, потратили 2,3 млрд руб. (16,3%).





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