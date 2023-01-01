Елена Синица С депутата Чайковской гордумы из-за дела о мошенничестве взыскивают 46,5 млн рублей Приставы изъяли принадлежащую ей иномарку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С депутата Чайковской городской думы и её супруга судебные приставы взыскивают более 46,5 млн руб. ущерба. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Поясняется, что они проходили обвиняемыми по статье о мошенничестве. Однако дело в отношении депутата прекратили, так как истёк срок давности. Как установило следствие, своими действиями супруги причинили значительный ущерб местному предпринимателю. При выходе из состава учредителей он не смог получить доли в уставных капиталах двух компаний, совладельцем которых также являлась депутат.

Позднее потерпевший скончался. Тогда вдова решила взыскать ущерб в размере 46,5 млн руб. Документ поступил на исполнение к судебным приставам. Депутат и её супруг знали о задолженности, но не погашали её. Тогда приставы наложили арест на принадлежащие паре гаражи, а также изъяли один из автомобилей.

Так как вторую иномарку должники скрывают, судебным приставом направлена в ГИБДД ориентировка о её задержании.

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