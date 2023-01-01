Чиновники показали проект нового визит-центра в Черняевском лесу Перми Затраты на строительство здания оцениваются в 61,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мэрия Перми показала проект нового визит-центра в Черняевском лесу. Его колерный паспорт согласован в пермском департаменте градостроительства и архитектуры. Центр планируется построить со стороны ул. Подлесной к началу 2024 года. Затраты на строительство составят 61,7 млн руб. Работы выполнит ООО «Прайд».

Как сообщает ВЕТТА, новое здание будет двухэтажным, общей площадью 872 кв. м, для его отделки будет использован облицовочный кирпич и вентилируемые фасадные материалы с текстурой, имитирующей дерево.

В визит-центре предполагается проводить обучающие и просветительские мероприятия экологической направленности. На прилегающей территории будут оборудованы экологические тропы и различные интерактивные объекты под открытым небом.

Впервые о планах построить визит-центр в парке «Балатово» стало известно осенью 2022 года.





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