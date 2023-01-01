Максим Артамонов С 1 мая в Пермском крае начнут курсировать сезонные маршруты Поделиться Твитнуть

С понедельника, 1 мая, в Пермском крае начнут ходить три сезонных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.



Первый автобусный маршрут — № 112 (Пермь (АС «Южная») — кооп. «Машиностроитель»). Из Перми он будет отправляться в 7:05, 10:15, 15:00 и 17:55. Также будут дополнительные рейсы с пятницы по воскресенье: 8:05, 11:05, 16:15.



Из кооператива «Машиностроитель» автобус будет отправляться в 08:40, 11:45, 16:30 и 19:30, а по пятницам, субботам и воскресеньям — в 9:45, 12:45 и в 18:00



Второй сезонный маршрут — № 374 с сообщением «Пермь — Ключики — Юго-Камский». Он будет отправляться из краевой столицы в 6:20, 11:25, 15:55 и 19:10. Из п. Юго-Камский — в 7:55, 13:10, 17:30 и 20:40.

Ещё один маршрут — № 733 «Пермь — д. Берег Камы (с/п Юго-Камский)». Отправление из Перми: 7:00, 10:25, 14:00, 17:00. Обратно из д. Берег Камы (с/п Юго-Камский) в 8:30, 12:30, 15:30 и 18:30.





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