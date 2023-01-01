В Пермском крае более восьми тысяч человек написали «Диктант Победы» Поделиться Твитнуть

В Прикамье в пятый раз состоялась историческая и образовательная акция «Диктант Победы». Тест на знание истории Великой Отечественной войны проводит партия «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Год от года интерес к Диктанту растёт, увеличивается число участников акции и количество площадок, где выполняются тестовые задания. В этом году в очном формате тест проходили более 8 тыс. человек, для них работали 293 площадки. Например, традиционно написать Диктант 27 апреля в очном формате можно было на площадках МЧС, Росгвардии, министерств образования и культуры: школы — 80 площадок, средне-специальное образование — 45, вузы — 8, библиотеки — 87, дома культуры — 23, центры досуга — 15, дом офицеров в Перми, оборонные предприятия и учреждения — 3 и др.

Среди новых площадок — Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, пермская школа им. Героя России С.Л. Яшкина, а также пермский экстрим-парк, построенный в рамках партийного проекта «Детский спорт». Центральной площадкой по традиции стал исторический парк «Россия — моя история».

В целом за годы проведения «Диктанта Победы» его онлайн и офлайн-участниками стали более 40 тыс. прикамцев.

Вместе с жителями региона «Диктант Победы» написал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на площадке Пермского суворовского военного училища. Как и все участники акции, глава региона отвечал на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны. По словам губернатора, Диктант дает возможность не только проверить свои знания, но и получить информацию о подвигах наших предков.

«Очень важно сохранять память о героическом прошлом нашего Отечества и бережно относиться к людям, которые подарили нам мир и свободу. Для нас важно, чтобы эта память не стиралась. Надо помнить о геройских поступках наших предков, чтобы вырасти достойными продолжателями их подвигов», — подчеркнул, обращаясь к суворовцам, Дмитрий Махонин.

Также в читальном зале Пермского суворовского училища в этот день писали Диктант министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов, глава ЗАТО Звёздный Александр Швецов, начальник училища, генерал-майор Николай Братухин и около 100 суворовцев — от 8 класса и старше.

Обращаясь к воспитанникам и гостям учебного заведения, Николай Братухин отметил, что акция «Диктант Победы» — знаковое событие не только для училища, но и для всей нашей страны.

«Уверен, что написание «Диктанта Победы», изучение исторической литературы и образовательных интернет-порталов помогут вам в получении достоверных исторических знаний о Великой Отечественной войне, решающей роли СССР в разгроме фашизма», — сказал Николай Братухин.

Все участники «Диктанта Победы» отметили, что год от года сложность заданий возрастает. Так, Вячеслав Григорьев признался, что каждый раз после написания теста дома вновь изучает задания, сверяя свои ответы с исторической литературой.

«Пишу «Диктант Победы» каждый год, затем разбираю сложные задания дома, в том числе с членами семьи. С каждым годом вопросы всё сложнее, ответы на них требуют глубокого знания истории нашей страны. Но в наше время особенно необходимо знать своих героев. Этой цели служит и «Диктант Победы». Приятно, что каждый раз в акции участвует много молодёжи. То, что подрастающее поколение проявляет большой интерес к Диктанту, говорит о том, что мы всё делаем правильно», — говорит Вячеслав Григорьев.

Также в Пермском крае к акции присоединились депутаты всех уровней, председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, представители партийных проектов, сотрудники региональной общественной приемной во главе с руководителем Александром Бойченко, члены межконфессионального консультативного комитета Пермского края, сторонники «Единой России» и молодогвардейцы.

Напомним, международная историческая акция «Диктант Победы» в рамках партпроекта «Историческая память» призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

Организаторами выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. «Диктант Победы» в Прикамье проводится в рамках проекта «Клянемся помнить» — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края 2022 года.

В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали: победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Результаты можно узнать в личном кабинете на сайте акции (при введении идентификационного номера).

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

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