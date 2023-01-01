Максим Артамонов На майские праздники в Пермском крае изменится расписание электричек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 28 апреля по 10 мая электрички в Пермском крае будут ходить по изменённому графику. Об этом сообщается на официальной странице Пермской пригородной компании ВКонтакте.

Расписание скорректировано для маршрутов Пермь II — Менделеево, Пермь II — Григорьевская, Чусовская — Тёплая Гора, Кукуштан — Пермь II, Чусовская — Пашия и др.

Поезда № 6025 с сообщением Пермь II — Менделеево и № 6026 Менделеево — Пермь II будут ходить с 28 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая.



Электричка по маршруту Пермь II — Григорьевская и Григорьевская — Пермь II будет курсировать 2, 3, 4 мая, а 8 и 9 мая их на линии не будет.

От Перми II до Кишерти можно будет уехать 28 и 29 апреля, а также 1, 5, 6, 9 мая. Электричка не будет курсировать 30 апреля и 7 мая. В то же время, на электропоезде № 6171 Кишерть — Верещагино 30 апреля и 7 мая уехать не получится — это будут выходные дни.



Электричка № 6009 от Перми II до Верещагино будет ходить 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8 мая. Она не будет курсировать по маршруту 1 и 9 мая.

На электропоезде № 6191 Кукуштан — Пермь II не получится уехать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.



От станции Чусовской до Тёплой Горы и обратно пермяки смогут добраться только 28 апреля, 1, 5 и 9 мая. Выходные — 30 апреля и 7 мая.

Электропоезд № 7184 Чусовская — Пашия не будет ходить 1 и 9 мая, а электропоезд № 7183 Пашия — Чусовская не будет курсировать по маршруту 2 и 10 мая.

Электричка Чусовская — Кын и Кын — Чусовская будет ходить с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.



Электропоезда № 6935 Чусовская — Рассоленко и № 6932 в обратном направлении не будут ходить с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Полное расписание с указанием рабочих и нерабочих дней, а также временем отправки и прибытия можно посмотреть на сайте перевозчика.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.