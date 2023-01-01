Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника спецоперации Дениса Смирнягина Ему было 45 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Лысьве похоронили участника российской спецоперации на территории Украины Дениса Смирнягина. Об этом сообщается в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» ВКонтакте.

Как и где он погиб, не уточняется. Известно лишь, что его призвали в ЧВК «Вагнер» из мест лишения свободы.

На похороны погибшего 17 апреля приехали чиновники администрации Лысьвенского округа, военного комиссариата, а также ветераны боевых действий и военной службы.



Позже, 21 апреля, в Лысьвенском округе похоронили другого участника СВО — Линура Байсакина, погибшего в зоне боевых действий.



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