Елена Синица В Перми стартовала акция «Защитим защитников» Акция продлится до 25 мая Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми стартовала акция «Защитим защитников». Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

Поясняется, что все желающие могут вплести ленточку в маскировочные сети, которые затем отправятся в зону СВО. Для этого можно прийти в библиотеку им. Горького, в Дом офицеров, в Дом народного творчества «Губерния».

«Конструкции для плетения маскировочных сетей изготовлены заранее, но это только каркас — его нужно дополнить ленточками, которые, наложившись друг на друга, образуют единое защитное полотно. Сами ленточки находятся в коробке рядом — любой желающий сможет взять и повязать её», — прокомментировали в мэрии.

Акция продлится до 25 мая, повязать ленту можно в любое время в рамках режима работы учреждений.

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