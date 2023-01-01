В августе в Прикамье состоится краевой смотр-конкурс пчеловодов Количество участников не ограничено Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В селе Уинское 12 августа пройдёт ежегодный краевой смотр-конкурс среди пчеловодов. Он направлен как на пропаганду профессии и стимулирование профмастерства пчеловодов, так и на привлечение подрастающего поколения в профессию.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, администрации Уинского муниципального округа и регионального отделения Пермского края «Союз пчеловодов России».

К участию в конкурсе допускаются пчеловоды, занявшие первые места в районных конкурсах, или передовые пчеловоды, рекомендованные к участию органами управления АПК муниципальных образований Пермского края. Количество участников не ограничено.

Подать заявки на участие можно с 1 по 11 августа 2023 года.

На фестивале все желающие смогут получить бесплатные консультации от специалистов по пчеловодству, обменяться опытом с коллегами, а также продегустировать и приобрести качественный мёд из разных уголков Пермского края.

В прошлом году звание победителя смотра-конкурса и диплом за первое место получил Роман Кладов из Верещагинского городского округа. Дипломом за второе место наградили Вячеслава Рашевского из Уинского муниципального округа. Диплом за третье место вручили Олегу Мусину из Октябрьского городского округа.

Проект положения о порядке проведения конкурса размещён на сайте.

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