Строительство нового общежития для студентов ПГНИУ планируют начать в 2024 году 17-этажное здание построят по ул. Петропавловской, 115а Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство нового общежития для студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) должно начаться в 2024 году и завершиться в 2025-м. Об этом в пресс-службе вуза рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

О планах построить новое 17-этажное общежитие ПГНИУ на участке по ул. Петропавловской, 115а стало известно ещё в 2013 году. Площадь здания, рассчитанного на 352 места, должна составить почти 7 тыс. кв. м. По ценам 2021 года стоимость проекта оценивалась в 400 млн руб.

«В настоящий момент проводится актуализация проектно-сметной документации, в этом году она должна пройти Главгосэкспертизу», — пояснили в вузе.





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