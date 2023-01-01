Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетит Пермь 10 мая Он лично проведёт приём граждан Поделиться Твитнуть

Игорь Краснов / фото: m24.ru

В среду, 10 мая, Пермский край посетит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он примет участие в подведении итогов масштабной проверки в прокуратуре Прикамья и проведёт приём граждан, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, сейчас в прокуратуре Пермского края работает бригада проверяющих из Генеральной прокуратуры. Также сообщается, что Краснов планирует лично принять несколько сот человек, в том числе предпринимателей.

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