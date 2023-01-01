В Прикамье остановлены поиски поправшей неделю назад 15-летней школьницы Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков 15-летней Истеллы Ж. из Кирова, которая, по некоторым сведениям, могла уехать из родного города. Школьница пропала 21 апреля.

Как сообщили в отряде, несовершеннолетняя найдена живой, где и при каких обстоятельствах обнаружили пропавшую, не поясняется.

Напомним, в ориентировке говорилось, что после исчезновения школьницу зафиксировали камеры наблюдения, когда она ехала в автомобиле ВАЗ-2115 зелёного цвета.

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