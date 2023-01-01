Отопительный сезон в Перми завершится 28 апреля Основанием стало повышение среднесуточной температуры воздуха Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми с 28 апреля завершится отопительный сезон. Пермские ТСЖ и УК получили соответствующие предупреждения от городского департамента ЖКХ.

Как передаёт «Рифей», в документе отмечается, что основанием для завершения отопительного периода с пятницы, 28 апреля, стало повышение среднесуточной температуры воздуха в течение пяти дней подряд до +8 градусов.

После перевода объектов теплоснабжения в летний режим в Перми начнутся гидравлические испытания тепловых сетей.

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