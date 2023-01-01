Максим Артамонов В Соликамске у местных жителей конфисковали автомобили за езду в пьяном виде Они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамский городской суд вынес приговор по двум уголовным делам в отношении двух местных жителей. Каждый из них признан виновным за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, один из подсудимых в новогоднюю ночь 2023 года сел пьяным за руль автомобиля и попал в ДТП, после чего был задержан полицией. Второй мужчина в январе 2023 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Они установили факт алкогольного опьянения водителя.

В итоге суд приговорил одного виновного к 320 часам обязательных работ, а другого — к 240 часам. Оба лишены права управления транспортными средствами на два с половиной года. Также суд конфисковал автомобили мужчин в доход государства.

Приговоры суда пока не вступили в законную силу.

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