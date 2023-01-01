«Единая Россия» объявила о старте акции «Всё для фронта, всё для Победы!» Поделиться Твитнуть

С 21 апреля по 9 мая в городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», «Единая Россия» проводит акцию «Всё для фронта, всё для Победы!»

Участники акции собирают помощь бойцам СВО по их запросам и при поддержке «Единой России» передают её на фронт. Напомним, что Перми в числе 20 городов России указом Президента в 2020 году присвоено высокое звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». В 2021 году такого почётного звания удостоен город Лысьва.

В рамках акции 26 апреля семьям участников СВО из Оханского муниципального округа и Перми передали тактическое оборудование: квадрокоптер, 10 приборов ночного видения, тепловизионные коллиматоры.

Общая стоимость оборудования — более 700 тыс. руб. Оно было закуплено благодаря активному участию в акции «Всё для фронта, всё для Победы!» регионального отделения и местных отделений партии в Пермском крае, депутатов от «Единой России» всех уровней, сторонников, неравнодушных представителей предпринимательского сообщества региона.

Оборудование было передано Маргарите Владиславовне из Оханска, у которой по контракту в зоне СВО в звании младшего сержанта служит сын Кирилл, и Татьяне Валерьевне — маме Игоря из Перми, который также является младшим сержантом контрактной службы.

Женщины совместно организуют деятельность по сбору и направлению в место дислокации ребят необходимого оборудования и средств — как за счёт собственных вложений, так и за счёт неравнодушных жителей и организаций. В этот раз вопрос с оборудованием прорабатывался через депутатов-единороссов Законодательного Собрания по данному избирательному округу.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев подчеркнул, что с каждым днём в нашем обществе крепнет понимание того, что бойцам на фронте нужна крепкая поддержка в тылу, и только объединение усилий фронта и тыла поможет приблизить долгожданную победу в СВО.

Вячеслав Григорьев:

— «Единая Россия» в Пермском крае с первых же дней СВО активно работает по сбору и отправке необходимой помощи для наших бойцов на передовой. В этой деятельности участвуют тысячи человек: депутаты-единороссы Государственной Думы, Законодательного Собрания, Пермской городской Думы, муниципальные депутаты, активисты партии, волонтёры, сторонники «Единой России», молодогвардейцы, предприниматели и просто неравнодушные жители края. В результате нашими общими усилиями из Прикамья отправлено более 1,3 тыс. тонн гуманитарных грузов, спецтехника и обмундирование, необходимые для бойцов. С каждым днём число участников этой деятельности растёт, и я уверен, что новая акция партии «Единая Россия» «Всё для фронта, всё для Победы!» поможет ещё активнее оказывать бойцам помощь, основанную на их запросах. Наша акция стартовала в преддверье Дня Победы. Как мы все помним из истории, только тесная связка фронта и тыла, помощь в снабжении наших воинов всем необходимым поможет приблизить нашу общую победу.

Глава Оханского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Байдин добавил, что на уровне муниципалитетов оказывается поддержка семьям мобилизованных, собирается и отправляется гуманитарная помощь, а также организуются инициативные группы граждан для изготовления маскировочных сетей, тактических носилок и др.

Отметим, акция «Всё для фронта, всё для Победы!» в Прикамье продолжится до 9 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.