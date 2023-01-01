Елена Синица
В Перми ремонт входной группы Театрального сада должны завершить к 1 мая
Такое поручение дал глава Перми Алексей Дёмкин
Мэр Перми Алексей Дёмкин совместно со своим заместителем Дмитрием Галихановым проверили, как продвигается ремонт улицы Сибирской. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.
«Прекрасно всех понимаю. Любой ремонт вызывает неудобства — хоть дома, хоть на улице. Но эти неудобства временные. Дорожники работают оперативно, но и качество терять нельзя! Объект не простаивает. Здесь всегда работают люди, при этом ремонт идёт в полную силу на обеих сторонах дороги. Одновременно ведётся прокладка коммуникаций и укладка плитки», — написал Дёмкин.
Кроме этого, он добавил, что дал поручение к 1 мая завершить ремонт входной группы Театрального сада, в том числе и парковочную зону. Также поставлена задача к 15 мая завершить работы на тротуарах на первом этапе от улицы Монастырской до улицы Пермской.
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