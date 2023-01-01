Елена Синица В Перми ремонт входной группы Театрального сада должны завершить к 1 мая Такое поручение дал глава Перми Алексей Дёмкин Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Мэр Перми Алексей Дёмкин совместно со своим заместителем Дмитрием Галихановым проверили, как продвигается ремонт улицы Сибирской. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

«Прекрасно всех понимаю. Любой ремонт вызывает неудобства — хоть дома, хоть на улице. Но эти неудобства временные. Дорожники работают оперативно, но и качество терять нельзя! Объект не простаивает. Здесь всегда работают люди, при этом ремонт идёт в полную силу на обеих сторонах дороги. Одновременно ведётся прокладка коммуникаций и укладка плитки», — написал Дёмкин.

Кроме этого, он добавил, что дал поручение к 1 мая завершить ремонт входной группы Театрального сада, в том числе и парковочную зону. Также поставлена задача к 15 мая завершить работы на тротуарах на первом этапе от улицы Монастырской до улицы Пермской.

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