Максим Артамонов Краевые власти выделят более 340 млн рублей на ремонт дорог в муниципалитетах Прикамья Чиновники обещают отремонтировать более 28 км дорожной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

В этом году из регионального бюджета будут выделены субсидии муниципальным образованиям Пермского края на ремонт дорог общего пользования местного значения в размере 343 млн руб. Об этом рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в ходе заседания регионального правительства. Трансляция велась ВКонтакте.

По словам чиновника, эти деньги будут выделены по итогам конкурсного отбора десяти территориям. Среди них — Октябрьский, Чернушинский, Гайнский, Красновишерский, Суксунский, Соликамский и Чусовской городские округа, а также Берёзовский и Куединский муниципальный округа.

При этом значительную часть денег — 163,6 млн руб. — планируется направить в Бардымский округ. В 2024 году на его территории пройдёт Всероссийский сельский сабантуй.

Всего в нормативное состояние чиновники обещают привести более 28 км муниципальных дорог в Пермском крае.

С 2023 по 2025 год на ремонт дорожной инфраструктуры в регионе планируется потратить свыше 9 млрд руб. Из них 2,94 млрд — в 2023 году.

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