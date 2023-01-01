Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От укусов клещей в Прикамье пострадали уже 272 жителя Четвёртая часть клещей в крае инфицирована боррелиозом Поделиться Твитнуть

Телеграм-канал территориального управления Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовал статистические данные о местах, где жители Прикамья получали укусы клещей, и об инфекциях, которые клещи переносят.

По данным на 24 апреля, в Прикамье 272 жителя пострадали от укусов клещей, из них 69 — дети.

Присасывание произошло: в 137 случаях — при посещении индивидуальных садов, в 42 случаях — в лесу, в 52 случаях — на придомовых территориях частного сектора и в 41 случае — при посещении лесопарковых зон.

По результатам лабораторных исследований два клеща оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом — это примерно 1% от общего числа «нападающих». Наиболее часто встречающаяся инфекция, переносимая прикамскими клещами, — иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), он же — болезнь Лайма. Он найден у 24,3% исследованных клещей. В 1,5% случаев клещи инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) и ещё в 1,5% случаев — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).

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