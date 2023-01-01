Губернатор проинспектировал четыре главные дорожные стройки Перми Нарушения сроков не выявлено Поделиться Твитнуть

Во вторник, 25 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на четырёх дорожных объектах в Перми: ул. Строителей (2 и 3 этапы), выезд с промузла в Осенцах, продление ул. Крисанова.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на сегодня в рамках второго этапа ул. Строителей идут работы у нового путепровода в районе примыкания улиц Вишерской и Барамзиной: ведётся монтаж будущих подпорных стен, обустраиваются слои дорожной одежды.

Продолжается и возведение нового путепровода над ул. Локомотивной на третьем этапе: здесь ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций балок пролётного строения, укладка их на опоры.

Также губернатор осмотрел площадку строительства дополнительного выезда с промышленного узла в Осенцах. На сегодняшний день работы сконцентрированы на возведении путепровода над железнодорожными путями — это 9-пролётное искусственное сооружение, которое соединит ул. Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. Уже завершено возведение всех девяти опор, монтируются балки.

Ещё один проект — продление ул. Крисанова. Он состоит из двух этапов. На первом планируется возвести транспортную развязку на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов. На втором этапе будет построен участок от ул. Пушкина до ул. Столбовой и реконструирована ул. Пушкина. Сейчас рабочие продолжают переустройство инженерных сетей, а также приступили к возведению путепровода.

По итогам выезда Дмитрий Махонин отметил, что подрядные организации имеют запас по ресурсам, в том числе людским, у них есть вся необходимая техника. «Поэтому на сегодняшний день рисков не видим, рассчитываем, что работы выполним не просто в срок, а с опережением графика», — резюмировал губернатор.

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