В Прикамье работает «Партийный десант» «Единой России» Поделиться Твитнуть

«Партийный десант» проверил объекты Народной программы партии «Единая Россия» в Прикамье. Мониторинговые группы «Партийного десанта» регулярно выезжают на объекты, вошедшие в Народную программу. Во второй декаде апреля состоялись такие выезды для контроля хода работ в Кочевском, Губахинском, Добрянском и Уинском округах.

Долгожданные реконструкции моста, школы, клуба — ремонт по плану.

Так, 19 апреля депутаты от партии в Думе Губахинского округа отправились в поселок Усьва. Здесь они оценили ход реконструкции подвесного моста через реку, который находится в аварийном состоянии. Ремонт моста не проводился с 1985 года. Масштабные работы по восстановлению этого объекта начались зимой. Теперь в результате реконструкции здесь появились новые удерживающие тросы, деревянный расширенный настил, пропитанный специальным составом, новая сетка на бортах.

Как сообщил депутатам руководитель территориального отдела по поселкам Усьва, Шумихинский, Юбилейный Роберт Сулейманов, капитальные работы по реконструкции завершены на 96%. Рабочим осталось лишь оборудовать лестничный марш, который ведет к мосту, завершить крепление новой сетки на объекте и покрасить железные стойки. Депутаты убедились, что сама реконструкция идет по плану. Но состояние подхода к мосту вызвало вопросы. Депутаты оформили запрос к главе округа Николаю Лазейкину. Тот взял вопрос в работу.

Затем участники Партийного десанта вместе с главой округа отправились в поселковый клуб, который был отремонтирован и вновь принимает посетителей после нескольких лет простоя. Сегодня при клубе в регулярном режиме работает даже спортивная секция, появился многофункциональный тренажер. 1 мая на площадке у входа в клуб традиционно запустят фонтан.

В тот же день «Партийный десант» выезжал на площадку строительства новой школы в селе Нижний Сып Уинского муниципального округа. «Десантники» убедились, что работы идут в хорошем темпе, строительство продолжается по графику.

Ранее, 12 апреля, представители местного отделения партии совместно с главой администрации Кочевского муниципального округа Александром Юркиным и директором «Кочевский ЖКХ» Анатолием Мининым проверили ход работ по обустройству тротуаров в поселке Серва. Эти работы ведутся в рамках инициативного бюджетирования и должны быть заершены 15 августа 2023 года. Сумма контракта составляет около 800 тыс. рублей, из которых 700 тыс. выделил краевой бюджет, около 50 тыс. — местный бюджет, и такую же сумму собрали неравнодушные жители поселка.

В Добрянском городском округе 13 апреля члены местного отделения партии, а также члены «Молодой Гвардии Единой России» проверили ход работ по реставрации здания, которое является объектом культурного наследия. Это дом на ул. Ленина, 19, построенный в 1894 году. После реставрации дом будет приспособлен для современного использования. Партийные десантники убедились, что сама реставрация проводится в соответствии с графиком, однако в ходе реконструкции выявилась необходимость провести работы, не запланированные ранее. Сейчас решается вопрос о выделении на эти цели дополнительного финансирования.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта активисты партии контролируют выполнение Народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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