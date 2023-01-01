В Перми вынесен приговор троим похитителям 70 велосипедов Владельцам имущества причинён ущерб на сумму 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Свердловском районном суде Перми вынесен приговор троим жителям краевого центра. Молодые люди 1996, 2000 и 2011 г.р. признаны виновными в совершении серии краж велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

По версии следствия, мужчины в период с февраля по сентябрь 2021 года совершили хищение более 70 велосипедов, в том числе дорогостоящих моделей, причинив ущерб их владельцам на сумму 1,2 млн руб.

Осуждённые орудовали в Перми. Они обходили подъезды многоквартирных жилых домов и парковки в поисках транспортных средств, а затем с помощью специально подготовленных инструментов похищали имущество.

На счету одного из виновных 47 эпизодов противоправной деятельности, другим совершено 37 преступлений, третий участник участвовал в хищениях только однажды.

Решением суда один из подсудимых проведёт в колонии строгого режима 5 лет и 2 месяца, второй фигурант будет находиться 4 года и 2 месяца в колонии-поселении, третьего обязали выплатить штраф 60 тыс. руб.

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