Минувший вторник стал самым тёплым апрельским днём в Перми за 11 лет Температура воздуха превысила +23 градуса Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Максимальная температура воздуха в Перми 25 апреля достигла отметки +23,4˚. Минувший вторник стал самым тёплым апрельским днём в Перми за 11 лет, об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Теплее было в апреле 2012 года, когда температура воздуха в Пермском крае достигала +25...+30˚.

Отметка +20 накануне была превышена на всех метеостанциях региона, кроме Бисера. Теплее всего было в Кунгуре: +23,6˚. Превышение климатической нормы составило 10˚.

С 26 апреля в Пермском крае начнётся похолодание.

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