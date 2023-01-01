Андрей Стрельцов Определились даты и соперники в ближайших матчах пермской гандбольной команды «Медведи» сыграют в финалах четырёх Кубка страны и SEHA – Gazprom League Поделиться Твитнуть

Определились даты и соперники в ближайших матчах гандбольной команды «Пермские медведи».

Вначале подопечные Валентина Бузмакова сыграют в «Финале четырёх» Кубка России по гандболу 2022/23. Первый поединок для «Пермских медведей» состоится 30 апреля в Москве, а соперником будет питерский «Зенит».

Также определились пары полуфиналистов SEHA — Gazprom League сезона 2022/23.​ 6 июня в​ КСК «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге за выход в финал пермская команда сыграет с БГК «Мешков Брест»​.

В чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Пермские медведи», занявшие третье место, сразятся в плей-офф с шестой командой турнира «Динамо» из Астрахани.

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