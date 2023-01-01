В Пермском округе пропал без вести 18-летний юноша в тёмно-зелёной куртке Местонахождение молодого человека неизвестно с 20 апреля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ведётся розыск 18-летнего Ильи Павлова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»Пермь, юноша вышел из дома в селе Гамово Пермского МО 20 апреля около 15.00. С тех пор его не видели, на связь молодой человек не выходит.

Приметы пропавшего: телосложение xудощавое, рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в тёмно-зелёную короткую куртку, чёрные джинсы, чёрно-красные кроссовки. При себе у него был чёрный рюкзак и большие белые наушники.

Всех, кто видел молодого человека, просят звонить в полицию или волонтёрам.

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