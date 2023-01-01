Максим Артамонов В Пермском крае ищут мужчину со шрамом, пропавшего в Нытвенском округе Он ушёл из дома в деревне Опалиха 21 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Поисковый отряд "Прикамье Поиск"

Волонтёры объявили в розыск 30-летнего жителя Нытвенского округа Сергея Федосеева, который 21 апреля ушёл из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается на официальной странице поискового отряда Ирины Бухановой «Прикамье Поиск» ВКонтакте.

Мужчина ушёл из дома в деревне Опалиха в сторону посёлка Шерья. С тех пор его никто не видел.

Приметы: на вид 27-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие короткие, глаза карие. Из особых примет — шрам на кончике носа.

В момент пропажи мужчина был одет в спортивный тёмно-синий костюм с тёмно-зелёными вставками спереди, белую футболку с изображением подковы на груди. На ногах — тёмно-синие кроссовки со светло-синими вставками.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем, волонтёры просят сообщить по телефонам: 8-922-345-67-02 или 102.

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