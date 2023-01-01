Максим Артамонов Пермская городская дума утвердила новую схему размещения рекламных конструкций Светодиодные экраны, сити-форматы и стелы появятся в нескольких районах Перми Поделиться Твитнуть

Рекламный щит

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы 25 апреля поддержали предложенные мэрией изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории города. Речь идёт о 10 новых отдельно стоящих конструкциях, которые разместят на улицах нескольких районов.

С докладом по этому вопросу выступила и.о. заместителя главы администрации Перми Ирина Чиркова.

«Проект решения предусматривает включение 10 новых мест для размещения новых рекламных конструкций, в том числе в виде светодиодных экранов, сити-форматов и стел», — сказала чиновница.

Она уточнила, что два места для размещения этих объектов расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности, а восемь — на муниципальной земле.

В то же время из перечня исключат 16 мест в связи с невозможностью использования под рекламные объекты и скорректируют три пункта из-за изменений формы собственности земельных участков, где они планируются.

Согласно проекту, предлагается установить два двусторонних светодиодных экрана: у здания «Лукойла» (ул. Мира, 21) размером почти 20 кв. м и на перекрёстке ул. Куфонина и пр. Парковый в размере 36 кв. м. Три односторонних светодиодных экрана появятся у ЖК «Клевер» по ул. Подлесной, 2, рядом с больничным городком, на пересечении ш. Космонавтов и ул. Братьев Игнатовых, и на ул. Чкалова, 58, при въезде на Чкаловскую дамбу в сторону ул. Стахановской.

Места установки стел и сити-формата предлагается организовать в Ленинском, Индустриальном, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. Право размещения рекламы получат физические и юридические лица по итогам аукциона.

По словам Чирковой, аукционы планируется провести во втором полугодии 2023 года.

Установка новых объектов позволит увеличить размер поступления доходов в бюджет на 1,115 млн руб. Кроме того, дополнительно в бюджет поступят 65 тыс. руб. за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса "О размерах госпошлины".

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