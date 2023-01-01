Максим Артамонов Детской музыкальной школе в Перми могут присвоить имя Арама Хачатуряна В совет по топонимике при главе города поступило несколько предложений Поделиться Твитнуть

Фото: Зинаида Токарева

На ближайшем совете по топонимике при главе Перми могут быть рассмотрены вопросы о присвоении Детской школе искусств № 1 имени Арама Хачатуряна, об установке памятной плиты Давиду Гальперину на Аллее доблести и славы, а также предложение присвоить остановке общественного транспорта «Авиаучилище» по ул. Карпинского наименование «Пермский институт ФСИН России».

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте культуры и молодёжной политики Перми, соответствующие инициативы поступили от руководства детской школы искусств № 1, Пермского порохового завода и Пермского института ФСИН России.

«Указанные предложения будут рассмотрены на очередном заседании Общественного совета по топонимике при главе Перми, как только будут получены положительные заключения от функциональных органов», — отметили в департаменте, не уточнив, когда состоится заседание.

Повестка будет размещена на официальном сайте администрации Перми, сообщили в пресс-службе мэрии.

Детская школа искусств № 1 расположена по ул. Швецова, 50. Предлагаемое наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна».

Памятную доску Давиду Гальперину предлагается установить в тематической зоне «Аллея Славы» на Аллее доблести и славы города Перми. Предлагаемый текст надписи: «Гальперин Давид Израилевич (1903-1977), разработчик технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша».

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