В Пермь 30 апреля приедет «Эшелон Победы» с образцами военной техники В Пермском крае ретропоезд сделает остановку в девяти населённых пунктах Поделиться Твитнуть

РЖД

К 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога с 29 апреля по 23 мая запускает ретропоезда на паровозной тяге «Эшелоны Победы». Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. Поезда сделают остановки на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

В Пермском крае «Эшелон Победы» побывает в девяти населённых пунктах:

29 апреля в Кунгуре с 11:20 до 13:20, 30 апреля на станции Пермь II с 12:30 до 17:30; 1 мая в Верещагино с 8:30 до 10:30, в Лысьве с 11:00 до 13:30, в Чайковском с 13:10 до 14:30, в Нытве с 16:15 до 18:15, в Кормовище с 16:40 до 17:40, на ст. Кын с 18:45 до 19:45; 2 мая на ст. Чусовская с 18:00 до 21:00.

В составе будет солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить».

На открытых железнодорожных платформах будут выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, будут представлены станки довоенного и военного времени.

Во время стоянки поезда все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.