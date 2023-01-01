Елена Синица

Из Перми в зону СВО направили 600 кг медикаментов

Их отправили участники пермской гуманитарной миссии «Открытые сердца»

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военная спецоперация на Украине

военная спецоперация на Украине
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Участники пермской гуманитарной миссии «Открытые сердца» отправили в зону СВО 600 кг медикаментов. Об этом сообщает глава Перми Алексей Дёмкин в своих социальных сетях.

«Миссия «Открытые сердца» действует с сентября 2022 года по инициативе руководителей пермских школ № 47 и 30 и гимназии № 7. Поддержку оказывает наш департамент образования. Это уже шестая отправка гуманитарной помощи силами участников миссии при активном участии неравнодушных пермяков», — комментирует он.

Гуманитарную помощь оказали батальону ОМОН «Парма» и оперативно-боевому тактическому формированию ДНР «Каскад». В отправленной посылке есть витамины, перевязочные материалы, обезболивающие и противовоспалительные средства.



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