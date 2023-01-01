За первый квартал 2023 года в бюджет Перми поступило 8,1 млрд рублей Это 91% от плана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми отчиталась об исполнении городского бюджета в первом квартале 2023 года. За три месяца в казну поступило 8 млрд 143,8 млн руб. при плане 8,95 млрд (91%).

Налоговых доходов в городскую казну поступило 2,6 млрд руб. (72% от плана), неналоговых — 1,68 млрд руб. (123%), безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, субвенции) — 3,8 млрд руб. (97%).

Израсходовано 8 млрд 716 млн руб. Это 97,7% от плана.

Дефицит бюджета Перми в первом квартале составил 572,6 млн руб.

Всего по плану в бюджет Перми в 2023 году должно поступить 48,6 млрд руб., в том числе 20 млрд руб. налоговых доходов, 6 млрд неналоговых и 22,5 млрд безвозмездных поступлений. Расходы бюджета за год утверждены в размере 53,6 млрд руб. Дефицит городской казны составляет почти 2,8 млрд.

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