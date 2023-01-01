Максим Артамонов В Перми движение по Коммунальному мосту с 29 апреля будет сужено до двух полос Ограничение будет действовать до 1 июля Поделиться Твитнуть

С 29 апреля в Перми начнётся ремонт Коммунального моста через Каму. В связи с этим движение транспорта будет организовано по двум полосам — по одной в центр города и по одной обратно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

На участке от ул. Окулова до ул. Борцов Революции планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста и подходы к нему, а также пешеходное ограждение, ливнеприёмники и колодцы. Все работы должны завершиться до 1 июля.

Чиновники пообещали, что ремонт будет вестись круглосуточно.

Автомобилистам советуют заранее выбирать маршрут следования.

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