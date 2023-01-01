Максим Артамонов В феврале реальная зарплата в Пермском крае увеличилась за год на 2,5% Номинальный заработок вырос более чем на 14% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников Пермского края за февраль 2023 года сложилась в размере 50 632,2 руб., По отношению к февралю 2022 года её рост составил 14,3%. Реальная заработная плата в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 года увеличилась на 2,5%, сообщает Пермьстат.

С января по февраль этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе сложилась в размере 51 162,8 руб, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,6%, реальная заработная плата увеличилась на 0,7%.

Традиционно сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности, отмечают в ведомстве.

Например, самые высокие зарплаты у работников финансовой и страховой деятельности — 79 928,1 руб., а также сотрудников сферы информации и связи — 67 885 руб. Самые низкие доходы у работников гостиниц и предприятий общепита — 31 672 руб., также работников сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 32 709 руб.

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