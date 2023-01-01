В Пермском крае открылась навигация для маломерных судов Навигационный период установлен по 20 ноября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Пермском крае с 25 апреля 2023 года открыт навигационный период для маломерных судов. Он продлится по 20 ноября. Об этом сообщили в Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону.

Перед выходом в плавание судовладельцев просят проверить техническое состояние судов, укомплектовать их спасательными средствами и другим необходимым оборудованием.

Лицам, чьи плавсредства не зарегистрированы в установленном порядке, необходимо подать заявление на оказание госуслуги по регистрации маломерного судна в любое территориальное подразделение ГИМС МЧС России, а также пройти освидетельствование на годность к плаванию (проводится не реже одного раза в 5 лет). Судоводителям, у которых срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет более 10 лет со дня выдачи, необходимо провести его замену.

В ГИМС напомнили, что госрегистрации подлежат маломерные суда массой более 200 кг, длиной, не превышающей 20 м, с общим количеством людей на борту не более 12.

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателя (в случае установки) до 8 киловатт включительно.

При управлении плавсредством, подлежащим госрегистрации, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет, а также документ, удостоверяющий личность. При управлении маломерным судном, не подлежащим регистрации, нужно иметь только удостоверение личности.

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