В Перми в мае на торги выставили более 75 тыс. квадратных метров земли Впервые аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков пройдут на электронной площадке Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В мае в Перми состоятся два аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. При этом впервые торги пройдут в новом формате: на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (таковы требования федерального закона). Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

«Мы понимаем, что землепользователям понадобится время, чтобы привыкнуть к новым условиям и изучить предъявляемые требования, — отметила замглавы администрации Перми Ольга Андрианова. — Особенно это касается физических лиц, которым для участия теперь необходима электронная цифровая подпись. Тем не менее, мы рассчитываем, что переход на новый формат позволит увеличить активность участников аукционов».

Всего на майские аукционы выставлено 13 участков общей площадью 75,2 тыс. кв. м. Земли предназначены под многоквартирный дом, коммерческие объекты и ИЖС.

Так, на торги 18 мая выставлен участок под строительство многоквартирного дома до шести этажей по ул. Белозерской, 10а. Начальная цена аукциона — 10,7 млн руб. в год, срок аренды — 8 лет и 8 месяцев. Помимо этого, на торгах 18 мая представлены площадки под ИЖС, магазины, склады и предприятия общественного питания.

На аукционе 25 мая можно будет арендовать участки под ИЖС, склады, гаражи и автомойку.

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