Пермский пороховой завод может возглавить Леонид Козлов Прежний руководитель предприятия Сергей Ляшенко планирует перейти на другую работу Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Сергей Ляшенко может покинуть занимаемую должность к концу весны. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники в сфере ОПК. Его преемником станет Леонид Козлов, работающий сейчас первым заместителем гендиректора ППЗ, а ранее бывший главным инженером завода.

По информации издания, Ляшенко может продолжить трудовую деятельность в структурах ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) в должности замдиректора ЗАО «Специальное конструкторское бюро». В МЗ сообщили, что не могут подтвердить данную информацию.

ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

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