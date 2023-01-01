Пермский пороховой завод может возглавить Леонид Козлов
Прежний руководитель предприятия Сергей Ляшенко планирует перейти на другую работу
Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) Сергей Ляшенко может покинуть занимаемую должность к концу весны. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники в сфере ОПК. Его преемником станет Леонид Козлов, работающий сейчас первым заместителем гендиректора ППЗ, а ранее бывший главным инженером завода.
По информации издания, Ляшенко может продолжить трудовую деятельность в структурах ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) в должности замдиректора ЗАО «Специальное конструкторское бюро». В МЗ сообщили, что не могут подтвердить данную информацию.
ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.
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