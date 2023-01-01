В Чайковском осудят бывшего главу сельского поселения Женщина обвиняется в растрате муниципального имущества Поделиться Твитнуть

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Чайковского городского округа Пермского края. Она обвиняется в совершении растраты муниципального имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемая, будучи главой одного из сельских поселений Чайковского ГО, совершила хищение вверенного ей муниципального имущества. Используя свое служебное положение, обвиняемая оформила необходимые документы, связанные с предоставлением в собственность своей матери однокомнатной квартиры стоимостью более полумиллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб, вернула квартиру в муниципальную собственность.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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