Максим Артамонов В Перми будут судить сотрудника предприятия, похитившего бронешлемы Он пытался продать их на сайте «Авито» Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины 1968 года рождения, который обвиняется по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии следствия, сотрудник закрытого акционерного общества похитил с территории предприятия три заготовки корпуса бронешлемов. После этого решил их продать, оборудовав дополнительными аксессуарами. Объявление пермяк разместил на сайте «Авито».

Товаром заинтересовался один из потенциальных покупателей. Он решил связаться с ЗАО, чтобы получить подробную консультацию по бронешлему.

Затем представители предприятия под видом покупателей связались с продавцом и назначили ему встречу. Позже при проверке базы данных выяснилось, что заготовки были похищены с территории именно этого предприятия.

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направлено в суд.

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