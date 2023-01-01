В Перми приступили к помывке памятников До конца мая почистят 70 объектов монументального искусства Поделиться Твитнуть

фото: 2ГИС

В понедельник, 24 апреля, в Перми началось традиционное весеннее приведение в порядок городских памятников. Первыми среди скульптур помывке подверглись мемориал «Скорбящая» на Егошихинском кладбище и памятник воину-освободителю на ул. Уральской. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Сначала монументы отмывались специальным щадящим химическим составом. Далее его смыли водой и нанесли гидрофобизирующий состав в виде воскового покрытия, который сохраняет скульптуры от осадков.

Всего до конца мая в порядок будет приведено 38 объектов культурного наследия и более 70 объектов монументального искусства. Также, если потребуется, памятники подштукатурят и подремонтируют.

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