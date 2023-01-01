В Госдуму внесён законопроект о повышении налогов для работающих из-за границы Документ разработало правительство РФ Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Правительством РФ в Госдуму внесён законопроект № 343435-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о повышении налогов на доходы для работающих из-за границы россиян». Он, в частности, предлагает обязать компании взимать НДФЛ в размере 30% с выплат всем сотрудникам и фрилансерам, которые утратили российское налоговое резидентство (происходит автоматически при нахождении за пределами России от 183 дней в году).

Сейчас с уехавших из России фрилансеров НДФЛ взимается по базовой ставке 13% (или 15% при доходах свыше 5 млн руб. в год).

Новация затронет всех уехавших россиян, которые в своей трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства, следует из законопроекта.

Предполагается, что российские компании должны будут сами определять, какую ставку по НДФЛ применять для каждого сотрудника, отмечает «Интерфакс». Если сотрудник скроет свой отъезд за границу, то вопрос о том, кто будет являться виновным при неуплате НДФЛ в 30%, остаётся открытым, отметил в разговоре с Forbes руководитель направления претензионной и судебной работы DSL service Сергей Кузнецов. По его словам, хотя именно сотрудник в такой ситуации является «единственным лицом, имеющим информацию и о времени его нахождения за пределами РФ», для работодателя «существует риск начисления штрафа за неполное удержание налога в случае выявления подобной ситуации».

В случае принятия законопроекта новые правила заработают с 2024 года.

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