Максим Артамонов
Товарный поезд на 15 часов перегородил пешеходный переход на станции Юг под Пермью
Ситуацией заинтересовалась прокуратура
Пермский транспортный прокурор потребовал обеспечить доступность для пассажиров транспортной инфраструктуры на станции Юг в Пермском муниципальном округе. На станции пассажиры не могли безопасно пересекать железнодорожные пути из-за долго стоявшего товарного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомство поступила информация, что на станции Юг грузовой поезд на 15 часов перекрыл единственный пешеходный переход через железнодорожные пути и не позволял людям безопасно переходить дорогу, чтобы сесть в пригородную электричку или высадиться из неё.
После вмешательства транспортной прокуратуры нарушения были устранены, а ОАО «РЖД» привлекли к административной ответственности.
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