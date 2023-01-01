Максим Артамонов Товарный поезд на 15 часов перегородил пешеходный переход на станции Юг под Пермью Ситуацией заинтересовалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Карты

Пермский транспортный прокурор потребовал обеспечить доступность для пассажиров транспортной инфраструктуры на станции Юг в Пермском муниципальном округе. На станции пассажиры не могли безопасно пересекать железнодорожные пути из-за долго стоявшего товарного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомство поступила информация, что на станции Юг грузовой поезд на 15 часов перекрыл единственный пешеходный переход через железнодорожные пути и не позволял людям безопасно переходить дорогу, чтобы сесть в пригородную электричку или высадиться из неё.

После вмешательства транспортной прокуратуры нарушения были устранены, а ОАО «РЖД» привлекли к административной ответственности.

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