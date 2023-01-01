ПЦБК посетил генеральный консул КНР в Казани Поделиться Твитнуть

В Пермь 20 апреля приехал генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани господин Сян Бо. Он посетил Пермский Политех и центр «Рациональное недропользование», встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и побывал в Пермской целлюлозно-бумажной компании.

На производстве ПЦБК господин Сян Бо и его коллеги увидели, как предприятие реализует принципы экономики замкнутого цикла, перерабатывает макулатуру и проводит очистку воды. Также они познакомились с картонно-бумажным производством и процессом выпуска гофроупаковки.

Бумагу и картон ПЦБК поставляет на зарубежные рынки, в том числе и на территорию КНР. Очередная партия пермского картона отправилась в Китай на прошлой неделе. Это 76 железнодорожных контейнеров с картоном Imitationkraft. Поставка осуществляется по дистрибьютерскому соглашению с компанией «Юнь Чоу». В апрельскую партию вошла продукция как для действующих клиентов ПЦБК в Китае, так и для новых покупателей пермского картона. По словам генерального директора компании Юрия Маркова, расширить пул клиентов удалось в том числе во время рабочего визита представителей пермского предприятия в КНР в конце марта 2023 года.

Как отметил в ходе экскурсии директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев, на пермском предприятии активно внедряется оборудование китайских производителей. Например, иностранной делегации показали напорный ящик производства китайской компании «Да Чжи». В ближайшее время это оборудование установят на бумагоделательную машину БДМ-2 при непосредственном участии специалистов из Китая. В дальнейшем эта модернизация позволит увеличить мощность и надёжность работы машины.

После знакомства с производством ПЦБК состоялось совещание, в ходе которого стороны обсудили направления партнёрства и перспективы взаимодействия с представителями консульства.

«Лидеры России и Китая задали однозначный вектор на сближение двух стран, на усиление торгово-экономических связей и наращивание внешнеторгового оборота. Мы рады быть в лидерах этого взаимовыгодного процесса. Для нас большая честь принимать таких высокопоставленных гостей. Хочу поблагодарить господина Сян Бо за визит и интерес к нашему предприятию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

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