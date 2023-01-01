Максим Артамонов В Пермском крае могут ввести туристический сбор Пилотной площадкой предлагается выбрать Суксун Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти обсуждают возможность вести на территории региона туристический сбор. Это вопрос обсуждался в ходе круглого стола «Стратегия развития и меры поддержки предпринимательства в сфере туризма» в санатории «Ключи», пишет издание «Текст».

Тему целесообразности введения такой меры для развития туристической отрасли подняла министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина.

По словам чиновницы, введение туристического сбора «может стать ещё одним механизмом развития муниципальных образований, обладающих высоким туристским потенциалом».

В качестве эксперимента предлагается выбрать территорию Суксунского городского округа.

При этом туристический сбор предлагается ввести по аналогии с механизмом курортного сбора.

Поступающие деньги могут быть направлены на благоустройство территории, восстановление исторических зданий и формирование единого туристского пространства.

На сегодняшний день практика курортного сбора в качестве эксперимента введена в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Согласно федеральному законодательству, туристический сбор могут ввести все российские регионы, даже если на их территориях нет действующих курортов.

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